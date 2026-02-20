Ruba negli spogliatoi della palestra mentre le ragazze si allenano Preso in poche ore

Un uomo ha rubato negli spogliatoi di una palestra parrocchiale mentre le ragazze si allenavano, approfittando del caos. La rapina è avvenuta durante un'ora di punta, quando molte giovani erano impegnate con gli esercizi. I responsabili sono riusciti a portare via alcuni oggetti di valore senza essere visti. La polizia ha già individuato il sospettato, che è stato arrestato poche ore dopo. La palestra si prepara a rafforzare le misure di sicurezza per prevenire altri furti simili.

Denunciato un 59enne: aveva portato via smartphone, soldi e vestiti, per poi usare le carte di credito rubate ai distributori automatici. Bottino recuperato e restituito Un raid furtivo e odioso, messo a segno negli spogliatoi di una palestra parrocchiale approfittando del momento in cui le ragazze erano impegnate negli allenamenti. Un episodio che ha destato allarme, ma che è stato risolto a tempo di record dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, capaci di rintracciare il responsabile e recuperare il maltolto nel giro di pochissime ore. I fatti risalgono alla serata di mercoledì scorso. Teatro del furto è stata la palestra annessa alla chiesa parrocchiale della "SS.