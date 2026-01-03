Roma | ruba 700 euro negli spogliatoi di una palestra al Collatino arrestato

Un uomo è stato arrestato a Roma, nel quartiere Collatino, dopo aver rubato 700 euro dagli spogliatoi di una palestra in via Giovanni Battista Valente. L’episodio è avvenuto nella prima mattinata, quando il soggetto ha forzato l’ingresso dell’impianto. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, garantendo la sicurezza e il rispetto delle norme. L’arresto segna un passo importante nella lotta contro i furti nelle strutture sportive della zona.

Nella prima mattinata, un individuo ha forzato l’ingresso di una palestra situata in via Giovanni Battista Valente, nel quartiere Collatino di Roma. Dopo aver fatto irruzione negli spogliatoi, è riuscito a sottrarre una somma di 700 euro. Tuttavia, il ladro è stato sorprendentemente intercettato dai carabinieri del nucleo radiomobile, che lo hanno arrestato in via Collatina mentre tentava di fuggire con il bottino. La somma di denaro rubata è stata completamente recuperata e restituita ai legittimi responsabili della struttura sportiva. L’autore del furto, un uomo di 53 anni, originario di Roma e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: ruba 700 euro negli spogliatoi di una palestra al Collatino, arrestato Leggi anche: Lo fermano e gli trovano 10 dosi di cocaina nascoste negli slip e oltre 700 euro in contanti: arrestato a Ballarò Leggi anche: Roma, coppia di ladri ruba degli attrezzi da lavoro: bottino da 700 euro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Si intrufola in una palestra e ruba 700 euro dagli armadietti, fermato dai carabinieri - Il denaro recuperato dai militari e consegnato ai responsabili del centro sportivo ... msn.com

Roma, furto in un alimentari in pieno giorno: ladro ruba 1200 euro, poi «ha bevuto e si è spruzzato il deodorante» - Prima forza la porta, poi ruba oltre 1000 euro dall'incasso, non contento fa spesa e si mette addirittura il deodorante prima di uscire come nulla fosse. ilmessaggero.it

Corriere ruba borsa griffata e la mette in vendita on-line, 37enne denunciato dalla Polizia a Roma - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.