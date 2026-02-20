Ruba negli spogliatoi della parrocchia mentre le ragazze si allenano Preso in poche ore

Un uomo ha fatto irruzione negli spogliatoi di una palestra parrocchiale mentre le ragazze si allenavano, portando via alcuni oggetti di valore. La rapina si è verificata nel pomeriggio e il ladro è stato arrestato poche ore dopo, grazie alle telecamere di sorveglianza. Le ragazze, ignare, hanno scoperto il furto solo al termine degli allenamenti, trovando le loro borse aperte e i loro effetti personali spariti. Le autorità stanno continuando le indagini per identificare altri eventuali complici.

Denunciato un 59enne: aveva portato via smartphone, soldi e vestiti, per poi usare le carte di credito rubate ai distributori automatici. Bottino recuperato e restituito Un raid furtivo e odioso, messo a segno negli spogliatoi di una palestra parrocchiale approfittando del momento in cui le ragazze erano impegnate negli allenamenti. Un episodio che ha destato allarme, ma che è stato risolto a tempo di record dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, capaci di rintracciare il responsabile e recuperare il maltolto nel giro di pochissime ore. I fatti risalgono alla serata di mercoledì scorso. Teatro del furto è stata la palestra annessa alla chiesa parrocchiale della "SS.

