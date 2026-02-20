Rossini e il peso dell’orchestra | In buca ci sarà la mezzaluna turca

Debutta in prima assoluta ’L’Italiana in Algeri’ di Gioachino Rossini, nel nuovo allestimento prodotto dalla Fondazione I Teatri. Al Teatro Municipale Valli, questa sera alle 20. E in replica domenica 22 febbraio alle 15,30, anche in diretta streaming su www.operastreaming.com. Alla guida dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, il maestro Alessandro Cadario. Nel ruolo di Mustafà è impegnato Giorgio Caoduro, Laura Verrecchia interpreta Isabella. Ruzil Gatin è Lindoro, mentre Marco Filippo Romano dà corpo a un Taddeo centrale nel meccanismo comico rossiniano. Completano il cast artistico Gloria Tronel (Elvira), Barbara Skora (Zulma) e Giuseppe De Luca (Haly). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il concerto di Natale in duomo con l'Orchestra Sinfonica Rossini si terrà nella basilica cattedrale di Santa Maria Assunta questa sera alle ore 21.

