Il concerto di Natale in duomo con l’Orchestra Sinfonica Rossini

Si terrà nella basilica cattedrale di Santa Maria Assunta (oggi ore 21) il primo appuntamento della Stagione Sinfonica dell’Orchestra Sinfonica Rossini che reca il sottotitolo La musica attorno. Il concerto inaugurale coinciderà con il tradizionale Concerto di Natale. Ad aprire il concerto sarà la Pastorale per la Notte di Natale del compositore tedesco Johann David Heinichen, vissuto tra XVII e XVIII secolo, che prevede la presenza di due oboi solisti, interpretati da Lorenzo Luciani e Manuel Mantovani, della compagine pesarese. Verranno eseguite due cantate di Johann Sebastian Bach: la BWV 57, dedicata all’imminente festività di Santo Stefano, e la BWV 63, tanto amata dal compositore tedesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

