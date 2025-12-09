Qualcuno l’ha tenuto appeso fuori dalla finestra David Rossi la perizia riscrive la storia | Ora la pista è l’omicidio

Una nuova perizia ridisegna i contorni della morte di David Rossi, il dirigente di Banca Monte dei Paschi deceduto nel 2013. Dopo quasi dodici anni, le indagini si concentrano su una possibile pista omicidiaria, riaprendo un capitolo che aveva già suscitato molteplici interrogativi e polemiche.

Siena, 9 dicembre 2025 – Sono trascorsi dodici anni e nove mesi, da quel 6 marzo 2013 quando David Rossi, capo comunicazione di Banca Monte dei Paschi, perse la vita sul selciato del vicolo Monte Pio, in pieno centro a Siena. Precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni: come conseguenza di un atto volontario, hanno stabilito fin qui le due archiviazioni del tribunale di Siena; lasciato cadere nel vuoto da una o più persone, indica da ieri la commissione parlamentare sulla sua morte. Morte di David Rossi: "Tenuto per i polsi. Poi lasciato cadere" "Qualcuno lo ha tenuto appeso”. “La pista adesso è quella dell’omicidio o dell’omicidio come conseguenza di altro reato: sicuramente l’hanno tenuto appeso fuori dalla finestra e le lesioni che ha sul polso sono state create» e non causate dalla caduta, ha dichiarato il presidente Gianluca Vinci, al termine dell’audizione del tenente colonnello dei Ris Adolfo Gregori e del medico legale Robbi Manghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it