Qualcuno lo ha tenuto appeso fuori dalla finestra | David Rossi la commissione batte decisa la pista dell’omicidio

Dopo oltre dodici anni, la vicenda di David Rossi, il responsabile comunicazione di Banca Monte dei Paschi, torna sotto i riflettori con una decisione della commissione che rafforza l’ipotesi dell’omicidio. Il tragico episodio avvenuto il 6 marzo 2013 continua a suscitare interrogativi e approfondimenti sulla verità dietro quella tragica morte.

Siena, 9 dicembre 2025 – Sono trascorsi dodici anni e nove mesi, da quel 6 marzo 2013 quando David Rossi, capo comunicazione di Banca Monte dei Paschi, perse la vita sul selciato del vicolo Monte Pio, in pieno centro a Siena. Precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni: come conseguenza di un atto volontario, hanno stabilito fin qui le due archiviazioni del tribunale di Siena; lasciato cadere nel vuoto da una o più persone, indica da ieri la commissione parlamentare sulla sua morte. "Qualcuno lo ha tenuto appeso”. “La pista adesso è quella dell’omicidio o dell’omicidio come conseguenza di altro reato: sicuramente l’hanno tenuto appeso fuori dalla finestra e le lesioni che ha sul polso sono state create» e non causate dalla caduta, ha dichiarato il presidente Gianluca Vinci, al termine dell’audizione del tenente colonnello dei Ris Adolfo Gregori e del medico legale Robbi Manghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it