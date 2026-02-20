Rosangela Guerra è il nuovo direttore dell’Archivio di Stato di Pescara

Rosangela Guerra è stata nominata nuovo direttore dell’Archivio di Stato di Pescara a partire dal 16 febbraio. La sua nomina è stata ufficializzata dall’amministrazione locale, che ha deciso di affidarle la guida dell’istituto per i prossimi anni. Guerra, professionista con diversi anni di esperienza nel settore, prenderà il posto di Chiara Romano, che ha lasciato la posizione a gennaio. La sua presenza promette di portare nuove iniziative per migliorare la gestione e l’accesso ai documenti storici dell’archivio. La comunità attende ora le prime novità.

L’Archivio di Stato di Pescara informa della nomina di Rosangela Guerra quale nuovo direttore dell’Istituto dal 16 febbraio. La Guerra, funzionario archivista in servizio nella Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche, assume la direzione a conclusione del mandato di Silvia Iovane e della temporanea avocazione del soprintendente Vincenzo Mario Lombardi. Tra le principali azioni programmate dalla nuova direzione rientrano i lavori finanziati nell’ambito del Pnrr per il miglioramento della fruibilità degli spazi e l’abbattimento delle barriere fisiche e cognitive: l’obiettivo è rendere l’istituto sempre più accogliente, in linea con le attuali politiche di gestione degli istituti della cultura.🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Stefano Tumini è il nuovo direttore della Pediatria dell'ospedale di Pescara Leggi anche: Strenna natalizia in archivio, l'Archivio di Stato apre le porte ai cittadini curiosi del lavoro e delle attività dell'istituto Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Per la Russia la guerra è diventata il tutto, però non sa più per cosa combatteDopo l'ennesimo brusco arresto nelle trattative per la tregua, secondo il politologo Alexander Morozov - membro del Comitato Antiguerra della Russia - è la Russia a entrare nel 2026 in condizioni più ... vita.it La Faccia di un soldato dopo quattro anni di guerra, 1941-1945 - facebook.com facebook