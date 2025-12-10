Strenna natalizia in archivio l' Archivio di Stato apre le porte ai cittadini curiosi del lavoro e delle attività dell' istituto
L’Archivio di Stato di Chieti apre le sue porte alla cittadinanza giovedì 18 dicembre, offrendo un'occasione per scoprire il lavoro quotidiano dell’istituto e le attività svolte nel corso dell’anno. Un evento conviviale pensato per avvicinare i cittadini alle attività archivistiche e condividere i progetti futuri, in un clima di collaborazione e scoperta.
L’Archivio di Stato di Chieti organizza, per giovedì 18 dicembre, un pomeriggio conviviale, aperto a tutta la cittadinanza, per conoscere meglio il lavoro quotidiano dell’istituto, le attività realizzate durante l’anno che sta per concludersi e quelle programmate per il 2026. Nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
