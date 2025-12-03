Stefano Tumini è il nuovo direttore della Pediatria dell' ospedale di Pescara

Stefano Tumini è il nuovo direttore dell'Uoc di Pediatria della Asl di Pescara. Oggi, mercoledì 3 dicembre, la firma del contratto quinquennale, mentre Tumini assumerà ufficialmente l'incarico il 16 dicembre.Già dirigente medico alla Asl di Lanciano Vasto Chieti, il nuovo direttore vanta una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

stefano tumini 232 il nuovo direttore della pediatria dell ospedale di pescara

© Ilpescara.it - Stefano Tumini è il nuovo direttore della Pediatria dell'ospedale di Pescara

