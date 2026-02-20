Rosa Chemical la depressione e quel bacio con Fedez | Lo farei di nuovo

Rosa Chemical ha rivelato di aver scoperto di essere depresso dopo essere salito sul palco di Sanremo. La malattia si è manifestata subito dopo l’esperienza, portandolo a un momento difficile. Durante l’intervista, il cantante ha anche parlato del bacio con Fedez, dicendo che rifarebbe quell’episodio senza esitazioni. La sua sincerità ha attirato l’attenzione, soprattutto quando ha condiviso come la musica lo abbia aiutato a superare i momenti complicati. La puntata di Ciao Maschio andrà in onda sabato 21 febbraio alle 17.

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Rosa Chemical ha raccontato della malattia scoperta dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. Lo ha fatto a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata che andrà in in onda sabato 21 febbraio alle 17.05 su Rai 1 in cui ha ripercorso quel momento di tre anni fa. "Dopo Sanremo sono andato in depressione. Sanremo è stato un grande punto di svolta, perché da lì ho davvero capito di aver bisogno di aiuto, di essere malato", ha confidato il cantante e concorrente dell'ultima edizione di Ballando con le stelle: "Questo mostro nella mia vita c'è sempre stato.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Rosa Chemical, la foto del bacio con Erica Martinelli rimbalza sul web: 'Ma stanno insieme?"

Leggi anche: Ballando con le Stelle 2025, la finale: Rosa Chemical ottiene il massimo dei voti ma la Wild Card di Addino lo ‘penalizza’

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.