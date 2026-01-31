Il bonus 2026 punta su ricariche gpl e veicoli leggeri escludendo le auto elettriche nuove

Il governo italiano ha annunciato che nel 2026 continuerà a sostenere il settore automotive, ma con alcune novità. Le nuove misure puntano su ricariche, gpl e veicoli leggeri, mentre le auto elettriche nuove restano fuori dagli incentivi. La decisione ha sorpreso molti, considerando che finora il focus era diverso. Ora si punta a favorire chi sceglie altri tipi di alimentazione, lasciando da parte le auto elettriche appena acquistate. La misura mira a dare una spinta a specifici settori, anche se alcuni osservatori criticano questa scelta.

Il governo italiano ha deciso di proseguire con il sostegno al settore automotive anche nel 2026, ma con una scelta strategica che esclude del tutto l'Ecobonus per l'acquisto di nuove auto. Il nuovo piano, annunciato durante il Tavolo Automotive tenutosi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, prevede un fondo complessivo di circa 1,6 miliardi di euro destinato a coprire le spese fino al 2030. Questa cifra non sarà distribuita in maniera equa tra le varie categorie: la maggior parte delle risorse – 750 milioni – sarà dedicata agli Accordi per l'innovazione, ovvero progetti di ricerca e sviluppo per le aziende del settore.

