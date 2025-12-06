Premio ANGI 2025 Venneri Qariqa | Mettiamo l’intelligenza nelle ricariche elettriche al centro c’è la persona

L’VIII edizione del Premio ANGI 2025 ha portato nuovamente Roma al centro della scena dell’innovazione italiana. Nella suggestiva cornice del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, startup, imprese, istituzioni e giovani innovatori si sono riuniti per celebrare le eccellenze italiane che stanno contribuendo alla trasformazione tecnologica e sostenibile del Paese. Tra le realtà premiate, Qariqa, startup che sviluppa soluzioni intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici. A rappresentare l’azienda è stato Enzo Venneri, co-founder, che ha espresso profonda soddisfazione per il riconoscimento ottenuto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premio ANGI 2025, Venneri (Qariqa): “Mettiamo l’intelligenza nelle ricariche elettriche, al centro c’è la persona”

