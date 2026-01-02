Roma Non ti voglio più vedere e minaccia la sorella con una pistola a salve

A Roma, un episodio di minaccia ha coinvolto una donna durante un pranzo di Capodanno. Dopo una chiamata al 112, i Carabinieri sono intervenuti in Via Raffaele De Cesare, dove la donna ha riferito di essere stata minacciata con una pistola a salve dal fratello, che le aveva chiesto di andarsene. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di chiarire la situazione e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

