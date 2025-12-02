Si apposta tra le auto parcheggiate e, quando individua un possibile bersaglio, spunta all’improvviso colpendo la carrozzeria del veicolo. Subito dopo simula dolore e sostiene di essere stato investito. Rifiutati i soccorsi, tenta quindi di ottenere un risarcimento immediato dall’automobilista. Secondo le segnalazioni, sarebbe tornato in attività lo stesso truffatore già protagonista di numerosi episodi . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Finge di essere investito dalle auto per estorcere denaro