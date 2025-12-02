Finge di essere investito dalle auto per estorcere denaro
Si apposta tra le auto parcheggiate e, quando individua un possibile bersaglio, spunta all’improvviso colpendo la carrozzeria del veicolo. Subito dopo simula dolore e sostiene di essere stato investito. Rifiutati i soccorsi, tenta quindi di ottenere un risarcimento immediato dall’automobilista. Secondo le segnalazioni, sarebbe tornato in attività lo stesso truffatore già protagonista di numerosi episodi . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Leggi l'articolo https://www.cronachedellacampania.it/2025/12/castellammare-finge-di-essere-armato-e-tenta-la-rapina-in-ta/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #Castellammare #Rapina #Polizia #NotizieDiOggi #Cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Finge di essere stato investito per estorcere denaro agli automobilisti: la Polizia locale indaga - Si nasconde tra le auto in sosta poi, individuata una potenziale vittima, sbuca fuori all’improvviso, sferrando un colpo al veicolo. torinoggi.it scrive
Fa finta di essere stato investito per estorcere denaro dagli automobilisti: un trentina di denunce alla polizia locale di Torino - A Torino un uomo sulla sessantina simula investimenti per ottenere denaro. Scrive quotidianopiemontese.it
Cagliari, finge di essere investito da un’auto e pretende soldi dalla conducente: arrestato - Finge di essere colpito da un’auto e prova ad estorcere denaro alla conducente, una 32enne cagliaritana. Da unionesarda.it