Roma | scoperto alloggio turistico fantasma vicino al Vaticano licenza sospesa per 5 giorni

A Roma, è stato scoperto un alloggio turistico vicino al Vaticano che operava senza regolare licenza, risultando un vero e proprio “alloggio fantasma”. La struttura, pubblicizzata come sistemazione nel centro della città, è stata oggetto di intervento delle autorità e la licenza è stata sospesa per cinque giorni. L’indagine evidenzia l’importanza di verificare la regolarità delle strutture ricettive nel rispetto delle normative vigenti.

Era pubblicizzato come alloggio turistico nel cuore di Roma, a pochi passi dal Vaticano, ma in realtà operava come una struttura “fantasma”, sottraendosi a qualsiasi forma di controllo da parte delle Forze dell’ordine. Per questo motivo, a seguito di una serie di verifiche condotte dalla polizia di Stato, il titolare della ghost house ha subito la sospensione della licenza per un periodo di cinque giorni. Provvedimenti della Polizia di Stato. Il provvedimento è stato emesso al termine dell’istruttoria aperta dalla divisione amministrativa della Questura di Roma, in risposta agli accertamenti effettuati dagli agenti del commissariato Borgo, che si trova nel circondario dove insiste la struttura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: scoperto alloggio turistico “fantasma” vicino al Vaticano, licenza sospesa per 5 giorni Leggi anche: Roma, sigilli bis a un locale sulla Casilina: licenza sospesa per 15 giorni a Porta Maggiore Leggi anche: Sospesa la licenza per 7 giorni al Caffè Ripamonti a Milano: clienti con precedenti e degrado Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. QUESTURA DI ROMA * : «ALLOGGIO FANTASMA AL VATICANO, SCATTA IL PROVVEDIMENTO PER OSPITI MAI REGISTRATI»Era pubblicizzato come alloggio turistico nel cuore di Roma, a pochi passi dal Vaticano, ma di fatto operava come una struttura fantasma sottraendosi a ... agenziagiornalisticaopinione.it Passeggiando per Roma ho scoperto fontane che nessuno guarda più: altro che quella di Trevi x.com Straordinario. Scoperto a Pietralata, a 6 chilometri dal Foro di Roma, un luogo di culto di 2000 anni fa. Ercole, le tombe, le vasche, gli ex voto, la strada, un quadrivio magico - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.