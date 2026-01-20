Incendio nella struttura ricettiva intossicato un dipendente

Nella prima mattinata di oggi, si è verificato un incendio all’interno di una struttura ricettiva a Salice Salentino. Durante l’incendio, un dipendente ha riportato intossicazioni e ha ricevuto assistenza sul posto. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, mentre le autorità stanno valutando eventuali interventi necessari per garantire la sicurezza della struttura.

Un incendio si è sviluppato all'alba di oggi all'interno di una stanza di una struttura ricettiva a Salice Salentino. Un uomo di 42 anni, originario dello Sri Lanka e dipendente della tenuta, è rimasto intossicato dai fumi. L'arrivo dei carabinieri Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della compagnia di Campi Salentina, intervenuti sul posto per i rilievi, il rogo sarebbe stato innescato dal malfunzionamento di una stufa elettrica utilizzata dal 42enne. L'uomo è stato colto nel sonno dalle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate dalla combustione dell'apparecchio. Il personale sanitario del 118 intervenuto ha disposto il trasferimento d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Gallipoli.

