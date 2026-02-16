Pavia furto e spintone all' addetto alla sicurezza del supermercato | tre denunciati per rapina

A Pavia, tre persone sono state denunciate per rapina dopo aver tentato di rubare nel supermercato e aver spinto l'addetto alla sicurezza. L'episodio si è verificato lunedì pomeriggio, quando i furfanti hanno cercato di scappare con la spesa senza pagare, ma sono stati fermati dall’addetto. Durante il tentativo di fuga, uno di loro ha spintonato il vigilante, trasformando il semplice furto in una rapina impropria.

Pavia, 16 febbraio 2026 - Il furto nel supermercato è stato scoperto dall'addetto alla vigilanza, che è stato spintonato tramutando il reato in rapina impropria. E la polizia ha poi intercettato i tre presunti responsabili, che sono stati quindi denunciati, in stato di libertà. E' successo verso le 19 di ieri, domenica 15 febbraio, in un supermercato a Pavia, sulla Vigentina. Il personale dell'esercizio commerciale aveva notato aggirarsi tra gli scaffali una coppia. E in particolare l'uomo, già noto per precedenti episodi, è stato visto mentre nascondeva nel suo zaino diversi prodotti alimentari, in particolare salumi e formaggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un addetto alla sicurezza dell’Esselunga di Casalecchio di Reno è stato aggredito ieri pomeriggio da un uomo che aveva appena rubato delle bottiglie di superalcolici.

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare all'Esselunga e aver aggredito un addetto alla sicurezza.

