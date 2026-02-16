Pavia furto e spintone all' addetto alla sicurezza del supermercato | tre denunciati per rapina
A Pavia, tre persone sono state denunciate per rapina dopo aver tentato di rubare nel supermercato e aver spinto l'addetto alla sicurezza. L'episodio si è verificato lunedì pomeriggio, quando i furfanti hanno cercato di scappare con la spesa senza pagare, ma sono stati fermati dall’addetto. Durante il tentativo di fuga, uno di loro ha spintonato il vigilante, trasformando il semplice furto in una rapina impropria.
Pavia, 16 febbraio 2026 - Il furto nel supermercato è stato scoperto dall'addetto alla vigilanza, che è stato spintonato tramutando il reato in rapina impropria. E la polizia ha poi intercettato i tre presunti responsabili, che sono stati quindi denunciati, in stato di libertà. E' successo verso le 19 di ieri, domenica 15 febbraio, in un supermercato a Pavia, sulla Vigentina. Il personale dell'esercizio commerciale aveva notato aggirarsi tra gli scaffali una coppia. E in particolare l'uomo, già noto per precedenti episodi, è stato visto mentre nascondeva nel suo zaino diversi prodotti alimentari, in particolare salumi e formaggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Violenza al supermercato: pugni e minacce di morte all’addetto alla sicurezza dell’Esselunga dopo il furto di superalcolici
Un addetto alla sicurezza dell’Esselunga di Casalecchio di Reno è stato aggredito ieri pomeriggio da un uomo che aveva appena rubato delle bottiglie di superalcolici.
Ruba all'Esselunga, poi prende a schiaffi e pugni l'addetto alla sicurezza: 28enne arrestato per rapina
Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare all'Esselunga e aver aggredito un addetto alla sicurezza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Pavia, furto al bar del Campus Aquae: identificate e denunciate tre personePavia, 26 gennaio 2026 - Anche se erano entrati in azione con i volti parzialmente nascosti, sono stati riconosciuti dai poliziotti, che li hanno poi rintracciati e trovati in possesso di parte della ... ilgiorno.it
MilanoPaviaTV - Canale78 Statue, vasi e croci in bronzo o metallo trafugati dal cimitero. Accade a Canneto Pavese, dove il furto di suppellettili sacre dalle tombe sta creando incredulità e sconcerto tra gli abitanti. Secondo quanto emerso durante la settimana - facebook.com facebook