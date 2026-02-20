Roma | paura in scuola Primavalle minorenne minaccia compagno con pistola ma e’ a salve

Un minorenne ha minacciato un compagno con una pistola in una scuola di Primavalle, a Roma, causando tensione tra gli studenti. La scena si è svolta durante l’intervallo, quando il ragazzo ha estratto l’arma simulata e ha urlato insulti. Gli insegnanti sono intervenuti subito, bloccando la situazione prima che potesse degenerare. La polizia è stata chiamata sul posto per chiarire i fatti e verificare l’identità del giovane.

Momenti di paura si sono verificati in una scuola situata nel quartiere Primavalle di Roma, dove ieri un minorenne ha minacciato un compagno di classe con una pistola. L'episodio è avvenuto intorno alle 13, quando l'istituto ha prontamente segnalato al 112 la presenza di uno studente armato all'interno della scuola. Intervento delle Forze dell'Ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della Capitale, che hanno prontamente avviato le operazioni di verifica della situazione. I militari sono riusciti a rinvenire e sequestrare la pistola utilizzata per minacciare il compagno di classe, anche lui minorenne.