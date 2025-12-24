Leone XIV l' impensabile diktat ai sacerdoti | come usare i social

Papa Leone XIV invita i sacerdoti a valutare attentamente l’uso dei social media, sottolineando l’importanza di un discernimento che favorisca l’evangelizzazione. In un mondo rapido e iperconnesso, egli richiama la necessità di testimonianze sobrie e sincere, evitando tentazioni come l’efficientismo e il quietismo. La lettera apostolica del 60° anniversario dei decreti conciliari offre una riflessione sulla responsabilità dei sacerdoti nel contesto digitale, mantenendo sempre il focus sulla fedeltà alla

«Educato dal mistero che celebra nella liturgia, ogni sacerdote deve “sparire perché rimanga Cristo”» e anche «per questo l’esposizione mediatica, l'uso dei social network e di tutti gli strumenti oggi disponibili va sempre valutato sapientemente, assumendo come paradigma del discernimento quello del servizio all’evangelizzazione: “Tutto mi è lecito! Sì, ma non tutto giova”», sottolinea Papa Leone XIV nella Lettera apostolica “Una fedeltà che genera futuro” redatta in occasione del 60esimo Anniversario dei decreti Conciliari Optatam Totius e Presbyterorum Ordinis, rivolta ai sacerdoti in cui aggiunge che «in ogni situazione, i presbiteri sono chiamati a dare una risposta efficace, tramite la testimonianza di una vita sobria e casta» mentre avverte che «nel nostro mondo contemporaneo, caratterizzato da ritmi incalzanti e dall'ansia di essere iperconnessi, sono almeno due le tentazioni che si insinuano contro la fedeltà a questa missione»: «una mentalità efficientistica» e il «quietismo». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

