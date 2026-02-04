il sinodo sfida roma e papa leone xiv germania verso lo scisma

Da Wittenberg a Limburgo sulla Lahn, circa 500 chilometri, tanti quanti sono gli anni (505 per l’esattezza) che separano le 95 tesi di Lutero dal sinodo tedesco di oggi. Un percorso che mette in discussione l’unità della Chiesa in Germania, con il vescovo di Limburgo Georg Bätzing che sembra avvicinarsi a uno scisma. La tensione tra Roma e i cattolici tedeschi sale, mentre si avvicina il momento di una rottura definitiva.

Da Wittenberg a Limburgo sulla Lahn corrono circa 500 chilometri, tanti quanti sono gli anni ( 505 per la precisione ) che separano l’affissione delle 95 tesi di Martin Lutero sul portale della cattedrale-castello di Ognissanti e la proclamazione, a inizio febbraio, dell’ultimo appuntamento del sinodo tedesco “celebrato” dal vescovo di Limburgo Georg Bätzing che di fatto prepara lo “scisma di Germania”. Martin Lutero era agostiniano e a Roma regnava Leone X; oggi in Vaticano siede un altro Leone che è stato il Priore generale degli agostiniani. A guardarle con gli occhi di Niccolò Machiavelli queste “coincidenze” c’è da farsi venire i brividi e non già perché «tutti li tempi tornano, li uomini sono sempre li medesimi». 🔗 Leggi su Panorama.it

Questa mattina, il comandante dei vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis, accompagnato dalla dirigente Vicaria Biancamaria Cristini e dal dirigente del Centro operativo nazionale Roberto Gulli', ha incontrato il Papa Leone XIV.

