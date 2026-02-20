Roma Panfili Anci | Progetto Piccoli ha avuto impatto numerico molto ampio
Roma, Panfili di Anci ha annunciato che il progetto P.i.c.c.o.l.i ha coinvolto numerosi comuni, creando un impatto significativo. La causa principale di questa diffusione è la vasta rete di enti locali partecipanti, che ha permesso di raggiungere un’ampia platea di cittadini. L’obiettivo principale è migliorare i servizi nelle comunità più piccole, attraverso interventi diretti sul territorio. Il progetto si distingue per il suo coinvolgimento capillare, rendendo evidente l’estensione delle sue attività nel Lazio. La sua portata si può misurare anche dal numero di municipi interessati.
(Adnkronos) – “Il progetto P.i.c.c.o.l.i ha avuto un impatto numerico molto ampio, quindi, credo che sia davvero uno dei progetti con interventi in loco più grandi di tutto il Pon governance, non tanto per dimensioni economiche, ma per il numero di comuni coinvolti. Parliamo di un avviso che ha fatto partecipare 1700 comuni. Su questi, abbiamo fatto azioni su 1500, raggiungendo in loco mille di questi, con oltre 2mila interventi. Questo è stato il bello del progetto: andare lì, ascoltare le loro voci, i loro bisogni e cercare di restituire immediatamente degli strumenti pratici”. Lo ha affermato Lara Panfili, direttore strategico di Anci e responsabile del progetto P.🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti discussi: Il progetto P.I.C.C.O.L.I.: cinque anni di formazione e reti per i piccoli comuni; Stati generali piccoli Comuni alla ‘Nuvola’, dalle 14 la diretta streaming.
