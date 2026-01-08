Il Napoli ha avuto un impatto con la partita insufficiente
Il Napoli conclude la partita con il Verona con un pareggio, evidenziando alcune difficoltà in fase offensiva e difensiva. La squadra ha manifestato un rendimento insufficiente, influenzato anche da alcune decisioni arbitrali contestate. Un risultato che richiede analisi e miglioramenti, in vista delle prossime sfide di campionato.
Il Napoli non va oltre il pareggio contro il Verona lamentando alcune distrazioni arbitrali che l’hanno penalizzato. Messe in evidenza non solo dal tecnico a fine gara, ma da numerosi esperti sui quotidiani oggi. Repubblica però sottolinea che, al di là di questi errori, la squadra di Conte ha evidenziato le sue difficotà “il Napoli contro il Verona ha confermato le sue diffi coltà, quando è costretto dal ca lendario a scendere in campo ogni tre giorni. Gli azzurri hanno avuto un impatto con la partita in sufficiente e al di là delle discutibi li decisioni dell’arbitro Marchetti («Al Var si perde sempre più tem po», si è lamentato Politano) si so no condannati da soli a un pome riggio in salita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
