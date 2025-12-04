Una nuova aula a disposizione degli studenti universitari per studiare tra una lezione e l'altra. “Aula Studio San Pietro” è il nome di uno spazio silenzioso e attivo offerto a Perugia nel cuore antico della basilica, pensato per chi cerca concentrazione e un ritmo di studio sostenibile.Tavoli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Tavoli condivisi, wi-fi, un ambiente di lavoro non isolante: ecco la nuova aula studio nella basilica di San Pietro