Tavoli condivisi wi-fi un ambiente di lavoro non isolante | ecco la nuova aula studio nella basilica di San Pietro
Una nuova aula a disposizione degli studenti universitari per studiare tra una lezione e l'altra. “Aula Studio San Pietro” è il nome di uno spazio silenzioso e attivo offerto a Perugia nel cuore antico della basilica, pensato per chi cerca concentrazione e un ritmo di studio sostenibile.Tavoli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Natale al centro sociale non è fatto di luci perfette o pacchetti eleganti, ma di mani che si incontrano, di tavoli condivisi e di storie diverse che per un giorno si intrecciano. È un Natale che profuma di umanità concreta: qualcuno porta un dolce, qualcun altro u - facebook.com Vai su Facebook