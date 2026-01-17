Star Wars | doccia fredda per Dawn of the Jedi Il film di James Mangold è ufficialmente fermo!

È stata annunciata la sospensione del progetto di James Mangold, Dawn of the Jedi, rischiando di alterare i piani futuri dell'universo Star Wars. Mentre l’attesa per The Mandalorian e Grogu cresce e si guarda già al 2027 con Starfighter, questa notizia rappresenta una battuta d’arresto per i fan e gli appassionati della saga. Restano da capire le implicazioni di questa decisione sul prossimo panorama cinematografico e televisivo.

Mentre il fandom è in fermento per l’imminente arrivo nelle sale di The Mandalorian & Grogu quest’estate e guarda già al 2027 per Star Wars: Starfighter, arriva una notizia che smorza decisamente l’hype per il futuro a lungo termine della “Galassia lontana lontana”. Uno dei progetti più ambiziosi e diversi dal solito, Dawn of the Jedi, ha appena subito una brusca frenata. A confermarlo è stata l’ormai ex presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, durante la sua intervista di addio. In Breve. Dawn of the Jedi, il film sulle origini della Forza diretto da James Mangold, è stato ufficialmente messo in “pausa”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Star Wars: doccia fredda per Dawn of the Jedi. Il film di James Mangold è ufficialmente fermo! Leggi anche: Star Wars: doccia fredda per Dawn of the Jedi. Il film di James Mangold è ufficialmente in pausa! Leggi anche: Star Wars - Young Jedi Adventures Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Star Wars Fate of The Old Republic ci riporterà nel passato. Daisy Ridley tornerà nei panni di Rey, nonostante la vistosa assenza di NEW JEDI ORDER dall'aggiornamento sui progetti Star Wars di Kathleen Kennedy. - facebook.com facebook Star Wars, i primi dettagli sulla nuova trilogia fanno ben sperare x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.