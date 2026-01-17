Star Wars | doccia fredda per Dawn of the Jedi Il film di James Mangold è ufficialmente in pausa!

È stata annunciata ufficialmente la sospensione del progetto del film Dawn of the Jedi di James Mangold, causando una battuta d’arresto nelle speranze dei fan. Mentre l’attesa per The Mandalorian e Grogu si intensifica e si pianifica il futuro con Starfighter nel 2027, questa notizia rappresenta un momento di riflessione sulla produzione futura dell’universo Star Wars.

Mentre il fandom è in fermento per l'imminente arrivo nelle sale di The Mandalorian & Grogu quest'estate e guarda già al 2027 per Star Wars: Starfighter, arriva una notizia che smorza decisamente l'hype per il futuro a lungo termine della "Galassia lontana lontana". Uno dei progetti più ambiziosi e diversi dal solito, Dawn of the Jedi, ha appena subito una brusca frenata. A confermarlo è stata l'ormai ex presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, durante la sua intervista di addio.

