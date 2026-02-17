Roma Wesley salta la Cremonese Dybala e Koné sono pronti a rientrare
Wesley non giocherà contro la Cremonese a causa di un problema alla caviglia. Gli esami svolti oggi hanno escluso lesioni o fratture, dopo il contrasto con Rrahmani durante la partita contro il Napoli. Intanto, Dybala e Koné si stanno preparando per tornare in campo.
Due sospiri di sollievo e un ritorno fondamentale. Il telefono di Gian Piero Gasperini, a poche ore dal pareggio col Napoli, ha ricevuto ieri solo messaggi positivi. Il primo (e più agognato) riguardava le condizioni fisiche di Wesley. Il brasiliano domenica sera al Maradona era uscito zoppicando e con il ghiaccio alla caviglia sinistra dopo il pestone di Rrahmani che ha portato al rigore per la Roma. Ma gli esami diagnostici hanno escluso lesioni o fratture. Si tratta solo di una forte contusione, da smaltire con ghiaccio e qualche giorno di terapia. Possibile un turno di riposo contro la Cremonese per averlo al meglio nel big match con la Juve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Roma, sospiro di sollievo per Wesley e Dybala. Recuperato Koné
Wesley e Dybala sono tornati in campo grazie a un recupero rapido, dopo che Wesley ha subito solo una forte contusione e Dybala ha superato i problemi muscolari.
