Roma-Cremonese arbitra Di Bello | ufficiale la designazione per la 26ª giornata
L’arbitro Di Bello è stato scelto per dirigere la partita tra Roma e Cremonese, in programma domenica sera alle 20:45 all’Olimpico. La decisione si basa sulla designazione ufficiale della Lega Serie A, che ha assegnato a Di Bello il fischietto per questa importante sfida. La partita si preannuncia intensa, con i giallorossi che cercano punti fondamentali per la classifica. La presenza di Di Bello promette di portare attenzione e decisioni chiare durante i novanta minuti di gioco.
La sfida tra Roma e Cremonese, valida per la 26ª giornata di Serie A, si giocherà domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Per il match, l’AIA ha ufficializzato la designazione arbitrale. Designazione arbitrale di Roma-Cremonese. A dirigere la gara sarà Marco Di Bello, arbitro della sezione di Brindisi. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Bahri e Ceolin, con Sacchi nel ruolo di quarto uomo. In sala VAR opererà Nasca, mentre Meraviglia sarà l’AVAR. Una scelta che non passa inosservata, soprattutto considerando i numerosi precedenti tra Di Bello e la Roma. Di Bello e la Roma: uno storico favorevole. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
