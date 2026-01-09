Roma-Sassuolo arbitra Marcenaro | ufficiale la designazione

È stata ufficializzata la designazione arbitrale per la partita tra Roma e Sassuolo, valida per la 20ª giornata di Serie A. L'incontro si svolgerà sabato alle 18:00 all'Olimpico e sarà diretto dall’arbitro Marco Marcenaro. Questa designazione fa parte del consueto calendario di assegnazioni degli ufficiali di gara, garantendo l'organizzazione e il corretto svolgimento dell'evento sportivo.

Ufficiale la squadra arbitrale per Roma – Sassuolo, gara valida per la 20ª giornata di Serie A in programma sabato alle 18:00 allo Stadio Olimpico. A dirigere il match sarà Matteo Marcenaro. Gli assistenti designati sono Mondin e Monaco, con Marchetti nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR opererà Maggioni, affiancato da Di Bello come AVAR. Per tutte le altre designazione leggi l'articolo di serieagoal.it.

