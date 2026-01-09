Juventus-Cremonese arbitra Feliciani | ufficiale la designazione

Per la partita tra Juventus e Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A, è stato ufficialmente designato l’arbitro Feliciani. L’incontro si svolgerà lunedì sera alle 20:45 allo Stadium di Torino. La designazione dell’arbitro è un elemento importante per garantire lo svolgimento regolare della gara.

Ufficiale la designazione per Juventus – Cremonese, gara valida per la 20ª giornata di Serie A in programma lunedì sera allo Stadium, con calcio d'inizio alle 20:45. A dirigere il match sarà Ermanno Feliciani. Gli assistenti saranno Rossi L. e Barone, con Calzavara nel ruolo di quarto uomo. Al VAR designato Gariglio, mentre Chiffi agirà come AVAR.

