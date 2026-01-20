Roma | controlli ad Ardea un arresto numerose denunce e sanzioni

Nelle aree centrali di Ardea, tra cui Rocca e Tor San Lorenzo, i carabinieri della compagnia di Anzio hanno effettuato controlli mirati. Le operazioni hanno portato a un arresto, oltre a numerose denunce e sanzioni, contribuendo al mantenimento della sicurezza pubblica e al rispetto delle norme sul territorio.

Un arresto e numerose denunce e sanzioni: questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Anzio nelle aree centrali della città di Ardea, in particolare nella zona della Rocca e nella località di Tor San Lorenzo. L’attività di controllo è stata mirata a rafforzare la sicurezza pubblica e a contrastare l’illegalità, attraverso un attento monitoraggio di persone e veicoli. Un aspetto di particolare rilevanza è stato l’intervento contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Tor San Lorenzo. In questo contesto, i carabinieri dell’Aliquota Operativa, coadiuvati dai colleghi della stazione di Marina Tor San Lorenzo, hanno arrestato un 28enne di Ardea, trovato in possesso di 125 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento in dosi e una somma consistente di denaro, presumibilmente derivante dall’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

