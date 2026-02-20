Roma | contrasto abusivismo commerciale Carnevale 2 denunce e oltre 3 mila articoli sequestrati

Roma: durante i controlli sul commercio abusivo in vista del Carnevale, le forze dell’ordine hanno denunciato due persone e sequestrato più di tremila articoli. Le operazioni hanno riguardato bancarelle illegali e prodotti senza etichetta di sicurezza. I finanzieri hanno trovato maschere e decorazioni di provenienza dubbia, aumentandone la vigilanza nelle zone più frequentate. Le verifiche proseguono per fermare le vendite irregolari e tutelare i consumatori.

Due persone sono state denunciate e sono stati sequestrati complessivamente oltre tremila articoli. Questo è il bilancio dei controlli condotti dai finanzieri del Comando provinciale di Roma, finalizzati a contrastare la vendita di prodotti contraffatti o pericolosi per la salute, in un periodo critico come quello del Carnevale. Controlli nelle aree di Termini ed Esquilino. Nel corso di una serie di interventi mirati, eseguiti dai militari del primo e del secondo Nucleo Operativo Metropolitano, sono state accertate numerose violazioni di natura penale e amministrativa in alcune attività commerciali situate nelle aree di Termini ed Esquilino.