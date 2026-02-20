Rogoredo Piantedosi | La Polizia capace di fare chiarezza anche al proprio interno senza sconti per nessuno

«Sono compiaciuto che la Polizia di Stato sia in grado di fare chiarezza e di non fare sconti a nessuno, di saper dare la migliore risposta a chiunque metta in dubbio la capacità di poter fare chiarezza anche al proprio interno. Poi noi accetteremo con assoluta serenità quello che emergerà». A dirlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine dell'inaugurazione dell'ufficio Polmetro della Questura di Roma alla Stazione Termini, in merito agli elementi investigativi che stanno emergendo sulla vicenda di Rogoredo, dove un poliziotto ha ucciso con un colpo di pistola il 28enne di origine marocchina Abdherraim Mansouri, nel corso di controlli antidroga.