Pusher ucciso a Rogoredo il poliziotto mentì dicendo di aver chiamato i soccorsi | Piantedosi | Chiarezza senza sconti

A Rogoredo, un pusher è stato ucciso durante una sparatoria, e il poliziotto coinvolto ha dichiarato di aver chiamato i soccorsi subito dopo l’incidente. Tuttavia, gli interrogatori di quattro agenti in Questura a Milano rivelano che la telefonata risale a più di 20 minuti dopo lo sparo. La differenza tra quanto affermato e quanto emerso dai testimoni solleva dubbi sulla gestione dell’intervento. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di quella notte e la reale tempistica delle chiamate di emergenza.

Si rafforza l'ipotesi di omicidio volontario a carico del poliziotto Carmelo Cinturrino, assistente capo di 42 anni che ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo, a Milano, il 26 gennaio. Secondo quanto emerso dagli interrogatori in Questura degli altri quattro agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, Cinturrino avrebbe mentito ai colleghi dicendo che aveva chiamato i soccorsi quando il 28enne era a terra agonizzante dopo il colpo alla testa, ma in realtà non l'avrebbe fatto. E la telefonata sarebbe partita più di 20 minuti dopo lo sparo. I colleghi avrebbero detto di non c'entrare nulla con l'omicidio e che nelle fasi successive al colpo avrebbe gestito tutto Cinturrino, il quale sarebbe stato definito una sorta di "fanatico" nel gestire in modo "opaco" alcune operazioni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

