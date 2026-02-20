Caso Mansouri pusher ucciso da un poliziotto interviene Piantedosi | No a sconti per nessuno

Il ministro si è espresso parlando con i giornalisti nella mattinata di venerdì. La ricostruzione del poliziotto non convince chi indaga Far emergere la verità senza sconti. È quello che chiede il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in merito ai fatti di Rogoredo che hanno portato all’uccisione di Adberrahim Mansouri, morto dopo essere stato colpito da un proiettile esploso dalla pistola di Carmelo Cinturrino. “Sono compiaciuto che la polizia di Stato sia in grado di fare chiarezza e di non fare sconti a nessuno, di saper dare la migliore risposta a chiunque metta in dubbio la capacità di poter fare chiarezza anche al proprio interno.🔗 Leggi su Milanotoday.it

