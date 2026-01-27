L'articolo fornisce i dettagli sull’incidente avvenuto a Rogoredo, Milano, dove un uomo di 28 anni ha perso la vita. La vicenda coinvolge un poliziotto ora indagato per omicidio. Si approfondiscono le circostanze dell’accaduto e le implicazioni legali, offrendo un quadro chiaro e sobrio della situazione.

Ieri sera, intorno alle 18, Abderrahim Mansouri, 28 anni di origine marocchina, ha perso la vita in via Giuseppe Impastato, nel quartiere di Rogoredo, alla periferia sud di Milano. A ucciderlo è stato un agente di polizia che ha esploso un colpo di pistola, centrandolo alla testa. L’agente è ora sotto inchiesta per omicidio volontario. Una squadra di sei agenti stava effettuando controlli antidroga nella zona, nota per il traffico di sostanze illegali come l’eroina. Durante l’operazione, mentre gli agenti stavano decidendo se arrestare una persona controllata, Mansouri è uscito da una tenda nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi era Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso a Rogoredo da un poliziotto, ora indagato per omicidio

In questa vicenda, un giovane di 28 anni è stato colpito da un agente di polizia a Milano, nel quartiere di Rogoredo.

In un'area isolata di via Impastato, a Milano, si è verificato un omicidio con colpo alla testa e sparo letale.

