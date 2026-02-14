L' ex sindaco di Farindola Lacchetta dopo l' assoluzione per Rigopiano | Nove anni di sofferenza

L'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, ha parlato di nove anni di sofferenza dopo essere stato assolto nel processo per Rigopiano, a causa delle accuse infondate che gli erano state rivolte. La sua testimonianza arriva dopo aver trascorso quasi un decennio ad affrontare accuse che ritiene ingiuste, mentre il processo si è concluso con l’assoluzione in appello. Lacchetta ha ricordato le difficoltà vissute, anche per le pressioni e le tensioni durante questo lungo percorso giudiziario.

L'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, commenta l'assoluzione nel processo di appello bis per il disastro dell'hotel Rigopiano «Nove anni di sofferenza, tra il dolore per le vittime e il lungo percorso giudiziario». A dirlo all'Ansa è l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, nel commentare l'assoluzione al termine dell'appello bis del processo per Rigopiano. «Ho vissuto una lunga attesa, nella consapevolezza che il dolore più grande resta quello delle vittime e per il territorio, che ha vissuto una strage così importante per un paese così piccolo», spiega. Momenti di tensione al termine della lettura del dispositivo in Corte d'Appello a Perugia per l'appello bis del processo per la tragedia di Rigopiano. Cristiana Valentini, legale dell'ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, è scoppiata in lacrime per il pronunciamento. Dopo 10 ore di camera di consiglio, la Corte d'Appello di Perugia ha condannato a due anni i dipendenti della Regione Abruzzo Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci per la tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara.