Addio a Suor Feliciana la mamma di Roccapiemonte | il ricordo del sindaco
Dolore a Roccapiemonte per la scomparsa di Suor Feliciana, figura iconica per la locale comunità. Aveva compiuto 85 anni il maggio scorso. Per tutti è stata la mamma di Roccapiemonte, una persona amata dall’intera comunità, che ha donato la sua vita interamente per la formazione dei giovani e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
