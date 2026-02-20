Rivelati i dettagli del programma dell’Arsenal e i regali dei giocatori

L'Arsenal ha presentato il suo programma, scatenando sorpresa tra i tifosi. La squadra ha annunciato una serie di partite decisive nelle prossime settimane, puntando a consolidare la posizione in classifica. I giocatori hanno anche regalato regali ai fan durante l’ultimo allenamento, creando entusiasmo tra i supporter. Nonostante si trovi al quarto posto nella Super League femminile, l’Arsenal si prepara a sfidare il Manchester City, che guida la corsa al titolo. La squadra londinese cerca di recuperare terreno prima della pausa per le nazionali.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Nonostante sia al quarto posto nella classifica della Super League femminile in vista della pausa per le nazionali, l’Arsenal è considerata la più grande competizione del Manchester City in ciò che resta della corsa al titolo. Questo perché hanno due partite in mano: vincerle entrambe li porterebbe al secondo posto, scavalcando Chelsea e Manchester United. Ma visto che la maggior parte delle squadre ha giocato 16 partite, perché farlo? L’Arsenal ne ha giocate solo 14 a questo punto della stagione? E perché di conseguenza Lotte Wubben-Moy regala una maglietta? Potrebbe piacerti Motivo numero 1: Coppa dei Campioni femminile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

