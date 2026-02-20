A Riva del Po, un giovane è stato fermato dai carabinieri con la bottiglia di Coca in mano e un tasso alcolemico molto alto. La pattuglia ha controllato diversi veicoli e ha scoperto che l’uomo era completamente ubriaco. Durante il controllo, i militari hanno ritirato la sua patente e denunciato il giovane per guida in stato di ebbrezza. L’episodio si inserisce in un’operazione più ampia di verifiche sul rispetto delle norme stradali nella zona. I controlli continueranno nelle prossime settimane.

Territorio passato al setaccio dai carabinieri: denunce e patenti ritirate. Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Copparo hanno svolto un servizio di controllo del territorio a largo raggio, finalizzato a prevenire e reprimere ogni forma di attività illecita, con particolare occhio alle violazioni riguardanti il codice della strada. Le attività hanno permesso di controllare complessivamente 52 persone, 28 autoveicoli e 3 esercizi pubblici. Nello specifico: un 35enne è stato sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di ben tre volte superiore al limite consentito, è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza e l’immediato ritiro della patente di guida; un 50enne invece, sottoposto ad un controllo mentre era alla guida della propria auto, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest proposto dai militari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riva del Po, al volante con la coca. E un giovane era ubriaco fradicio

