Beve tutta la notte ubriaco fradicio collassa in centro al paese

Lunedì notte, nel centro storico di Salò, un uomo di 52 anni, in stato di grave ubriachezza, è stato soccorso dal personale medico dei Volontari del Garda. L’intervento è stato necessario a causa delle condizioni di alterazione e di possibile rischio per la salute, evidenziando l’importanza di un intervento tempestivo in situazioni di emergenza legate al consumo eccessivo di alcol.

Ubriaco fradicio e vicino al coma etilico, un uomo di 52 anni è stato soccorso lunedì notte nel centro storico di Salò, dal personale medico del Gruppo Volontari del Garda. L'episodio è avvenuto intorno alle 21:40 in via Mattia Butturini, alle spalle del palazzo del municipio

