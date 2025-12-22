De Laurentiis dopo la Supercoppa si rivolge agli irriverenti | Vi racconterò la vera storia del 2023

Dopo il trionfo in Supercoppa, il presidente azzurro risponde alle critiche, elogia Conte e promette di raccontare un giorno la verità sul post Scudetto 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Supercoppa italiana: Italiano: Una volta De Laurentiis è entrato in spogliatoio e mi ha… Video; Napoli, per la Supercoppa anche De Laurentiis in aereo con gli azzurri. E Conte «pesca» nella Primavera; Supercoppa, chi vince porta a casa fino a 11 milioni. De Laurentiis ci sarà, ci tiene molto (Repubblica) 2.4 milioni di euro per chi perde la semifinale. Il presidente sarà al fianco della squadra. Tutti i biglietti venduti per Napoli-Milan di giovedì (ore 20 su Italia 1); Italiano e l'aneddoto su De Laurentiis: Mi dissero arriva il presidente, in spogliatoio si presentò lui.

Napoli, De Laurentiis: “Orgoglioso di questo gruppo. Conte un maestro, avevate dubbi?" - 0 contro il Bologna in finale di Supercoppa Italiana, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso tutta la sua soddisfazione su X: “Orgoglioso di ... tuttojuve.com