De Laurentiis dopo la Supercoppa si rivolge agli irriverenti | Vi racconterò la vera storia del 2023
Dopo il trionfo in Supercoppa, il presidente azzurro risponde alle critiche, elogia Conte e promette di raccontare un giorno la verità sul post Scudetto 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Supercoppa italiana: Italiano: Una volta De Laurentiis è entrato in spogliatoio e mi ha… Video; Napoli, per la Supercoppa anche De Laurentiis in aereo con gli azzurri. E Conte «pesca» nella Primavera; Supercoppa, chi vince porta a casa fino a 11 milioni. De Laurentiis ci sarà, ci tiene molto (Repubblica) 2.4 milioni di euro per chi perde la semifinale. Il presidente sarà al fianco della squadra. Tutti i biglietti venduti per Napoli-Milan di giovedì (ore 20 su Italia 1); Italiano e l'aneddoto su De Laurentiis: Mi dissero arriva il presidente, in spogliatoio si presentò lui.
Napoli, De Laurentiis: “Orgoglioso di questo gruppo. Conte un maestro, avevate dubbi?" - 0 contro il Bologna in finale di Supercoppa Italiana, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso tutta la sua soddisfazione su X: “Orgoglioso di ... tuttojuve.com
De Laurentiis esulta dopo il trionfo in Supercoppa: "Avevate dubbi su Conte? Nella mia vita ho sbagliato pochi allenatori" - L'orgoglio del presidente azzurro: "È dai tempi di Maradona che il Napoli non vinceva due trofei nello stesso anno". goal.com
De Laurentiis apre la festa del Napoli: "Orgoglioso di questo gruppo, abbiamo scritto di nuovo la storia" - Il presidente dopo il successo in Supercoppa Italiana contro il Bologna si complimenta con la propria squadra inviando un messaggio sul proprio profilo social ... corrieredellosport.it
| Italiano: “De Laurentiis Ho avuto il piacere di parlare con lui, soprattutto dopo un Napoli-Spezia. Mentre ci stavamo cambiando mi dicono che stava arrivando De Laurentiis che da grande gentiluomo ha fatto i complimenti a me alla squadra, perché era s x.com
Il post del club di De Laurentiis dopo la semifinale di Supercoppa a Riad. Per tutta la partita, battibecchi fra le panchine - facebook.com facebook
