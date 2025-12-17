VIDEO | Con l’Elenco di mobilità il Comune facilita l’interscambio degli alloggi popolari e presto oltre 50 nuove assegnazioni
Il Comune di Pescara introduce l’Elenco di mobilità, il primo strumento di questo tipo nella città, per facilitare l’interscambio degli alloggi popolari. Grazie a un nuovo database, l’amministrazione potrà gestire le richieste di trasferimento, offrendo opportunità di assegnazione a oltre 50 nuclei familiari. Un passo importante per migliorare la gestione degli alloggi sociali e rispondere alle esigenze dei cittadini.
Nasce il cosiddetto “Elenco di mobilità” ed è la prima volta per il Comune di Pescara. Si tratta della costruzione di un vero database grazie al quale l’ente, facendosi parte attiva, potrà soddisfare le richieste di chi, per motivi validi che possono essere quelli della crescita nel nucleo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Ristrutturazione alloggi popolari sfitti a Bari: il Comune partecipa al bando regionale
Leggi anche: Livorno, entra in Comune armato di coltello e semina il caos: distrutti pannelli e sala giunta occupata. FOTO e VIDEO
Mobilità e lavori pubblici: da lunedì 15 dicembre cambia la viabilità in via Buranello, a Sampierdarena Dalle ore 21 di lunedì 15 dicembre e fino al 17 febbraio 2026 Tali modifiche sono dovute ai lavori di realizzazione del nuovo cavidotto, nell’ambito del pr - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.