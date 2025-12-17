VIDEO | Con l’Elenco di mobilità il Comune facilita l’interscambio degli alloggi popolari e presto oltre 50 nuove assegnazioni

Il Comune di Pescara introduce l’Elenco di mobilità, il primo strumento di questo tipo nella città, per facilitare l’interscambio degli alloggi popolari. Grazie a un nuovo database, l’amministrazione potrà gestire le richieste di trasferimento, offrendo opportunità di assegnazione a oltre 50 nuclei familiari. Un passo importante per migliorare la gestione degli alloggi sociali e rispondere alle esigenze dei cittadini.

Nasce il cosiddetto “Elenco di mobilità” ed è la prima volta per il Comune di Pescara. Si tratta della costruzione di un vero database grazie al quale l’ente, facendosi parte attiva, potrà soddisfare le richieste di chi, per motivi validi che possono essere quelli della crescita nel nucleo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

