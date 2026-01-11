Al via la riqualificazione di Largo della Vittoria

L’Amministrazione comunale di Città della Pieve ha avviato un intervento di riqualificazione che coinvolge Largo della Vittoria e il primo tratto di Via Vittorio Veneto. L’obiettivo è migliorare la fruibilità e valorizzare il centro storico, attraverso interventi di restyling e riqualificazione urbana, per offrire un ambiente più ordinato e accogliente per cittadini e visitatori.

CITTÀ DELLA PIEVE - Largo della Vittoria e il primo tratto di Via Vittorio Veneto saranno la chiave del piano di restyling del centro storico promosso dall’Amministrazione comunale di Città della Pieve. Il progetto, sostenuto da un investimento di circa 400mila euro finanziato in gran parte da fondi regionali, punta a trasformare radicalmente l’area antistante il Santuario e la zona dell’ex rotatoria, segnata negli anni dal cedimento della pavimentazione. L’obiettivo dichiarato è restituire alla piazza la sua funzione identitaria di luogo di incontro, eliminando definitivamente l’asfalto e i parcheggi per garantire la completa pedonalità dello spazio, pur mantenendo la massima attenzione all’ inclusività con il recupero di posti riservati alle persone con disabilità in aree limitrofe e ci saranno zone verdi con essenze locali, panchine ergonomiche in legno e acciaio corten e una nuova fontana ornamentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via la riqualificazione di Largo della Vittoria Leggi anche: Largo della Vittoria "verde, pedonale e inclusivo", via al restilyng che regalerà una "nuova" piazza Leggi anche: Parte la riqualificazione del parcheggio di largo Giustiniano. E per Natale torna la sosta gratis in centro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Città della Pieve, al via riqualificazione Largo della Vittoria; Città della Pieve, da lunedì al via la riqualificazione di Largo della Vittoria; Al via la riqualificazione di Largo della Vittoria; Città della Pieve, da lunedì al via la riqualificazione di Largo della Vittoria. Al via la riqualificazione di Largo della Vittoria - Largo della Vittoria e il primo tratto di Via Vittorio Veneto saranno la chiave del piano di restyling del centro storico promosso dall’Amministrazione comunale di Città della Piev ... msn.com

Milano | Pratocentenaro – Riqualificazione di Largo San Dionigi e via De Angelis: primi di gennaio 2026 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.