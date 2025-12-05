Viale della Vittoria progetto contestato | Non è ancora quello definitivo
Restyling del viale della Vittoria, Fratelli d’Italia dopo le contrarietà espresse da operatori e commercianti al restringimento della carreggiata e al ridisegno dei parcheggi ribadisce la sua contrarietà al progetto e annuncia la mobilitazione ma il Comune getta acqua sul fuoco delle polemiche. "La giunta Fiordelmondo – attacca Milva Magnani per Fdi - vuole trasformare il viale della Vittoria in un tratto urbano orientato alla qualità della vita e ospitare varie forme di mobilità, tutto questo nell’arteria principale del traffico cittadino, senza avere in progetto un asse alternativo per far fluire la circolazione delle auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
FIORI E DINTORNI Viale della Vittoria 1 -Lonigo 3349673188 ?04441456937 i nostri orari lunedì e martedì 16.00-19.30 mercoledì, giovedì,venerdì sabato 9.00-12.30/16.00-19.30 ?domenica 9.00-12.30? - facebook.com Vai su Facebook
Viale della Vittoria, progetto contestato: "Non è ancora quello definitivo" - Restyling del viale della Vittoria, Fratelli d’Italia dopo le contrarietà espresse da operatori e commercianti al restringimento della ... Segnala msn.com
Viale della Vittoria, opposizioni sulle barricate - Anche i commercianti manifestano scetticismo: "Se il tema è la sicurezz, allora riduciamo la velocità a 30 chilometri orari" . Come scrive msn.com
Viale della Vittoria, il Comune tira dritto - "Il restringimento a una corsia necessario per i pedoni: gli otto feriti erano tutti sulle strisce". Si legge su msn.com