Dopo 70 anni via Fenili avrà un ponte nuovo e moderno | investimento da 770 mila euro
La giunta comunale di Cesenatico ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo ponte di via Fenili che verrà demolito e ricostruito con un investimento totale di 77omila euro. Il crono programma prevede una durata totale dei lavori di circa dieci mesi.Il nuovo ponte sarà. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il ragazzo di 15 anni morto dopo aver mangiato sushi in un ristorante al Vomero, attesa per oggi la sentenza su titolare dell’esercizio commerciale e medico di famiglia - facebook.com Vai su Facebook
«Essere ancora in vetta dopo 30 anni di carriera è una gioia ma anche una grande sfida» Il successo del disco "G", il secondo anno da conduttrice di @XFactor_Italia e un tour sold out che sta per partire: @Giorgia è la protagonista della nuova cover in edic Vai su X
Dopo 70 anni in via Fenili arriverà un nuovo viadotto - Nelle campagne di Sala di Cesenatico si realizza un altro nuovo ponte. Riporta msn.com
Milano, la Vecchia Latteria chiude dopo 70 anni: ultimo pranzo nel ristorante pioniere della cucina vegetariana. La titolare: «Voglio cambiare vita» - Giorgio Notari davanti alla Latteria aperta da suo papà Lino in via dell'Unione (foto Bellenda Studio) Ieri, giovedì 9 ottobre, l’ultimo pranzo. Come scrive milano.corriere.it
Chiude dopo 70 anni nel centro di Milano lo storico ristorante vegetariano La Vecchia Latteria: cosa è successo - La Vecchia Latteria, storico ristorante vegetariano di Milano, chiude i battenti dopo 70 anni di attività. Come scrive fanpage.it
Festa dell'Unità Bologna, dopo 51 anni al via in nuova sede - Cambio epocale per la Festa dell'Unità di Bologna che, dopo 51 anni al Parco Nord - Segnala ansa.it