Dopo 70 anni via Fenili avrà un ponte nuovo e moderno | investimento da 770 mila euro

Cesenatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Cesenatico ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo ponte di via Fenili che verrà demolito e ricostruito con un investimento totale di 77omila euro. Il crono programma prevede una durata totale dei lavori di circa dieci mesi.Il nuovo ponte sarà. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

