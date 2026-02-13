Modric il Milan già pronto al rinnovo | ecco quando si deciderà Loftus-Cheek …

Luka Modric ha appena confermato che il Milan sta già lavorando per il rinnovo del suo contratto, con una decisione attesa entro la fine di questa settimana. La clausola che permette al centrocampista croato di restare in rossonero anche il prossimo anno è stata attivata, e la società sta definendo gli ultimi dettagli con il suo agente. A differenza di quanto si pensasse, il club milanese vuole blindare il giocatore per mantenere l’esperienza in mezzo al campo.

Continuano le notizie sui possibili rinnovi di contratto in casa Milan. I rossoneri, infatti, hanno firmato per il futuro sia Mike Maignan che Alexis Saelemaekers, ma ci potrebbero essere anche altri giocatori pronti alla firma. 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto per reparto. A centrocampo sono due i calciatori con il futuro rossonero ancora non del tutto chiaro. La rosea parla di Luka Modric: il centrocampista croato ha un'opzione nel proprio contratto anche per giocare nel Milan la prossima stagione. Secondo Fabrizio Romano, i club stanno già avviando discussioni per il rinnovo di Ruben Loftus-Cheek, attualmente al Milan. Ruben Loftus-Cheek resterà al Milan anche la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina analizza la situazione contrattuale di alcuni giocatori rossoneri, tra cui anche quella di Luka Modric che la scorsa estate ha firmato un accordo annuale. Il direttore sportivo rossonero sta provando ad anticipare la concorrenza delle big per prendere già il possibile sostituto di Goretzka. Nonostante il recupero degli attaccanti, Ruben Loftus-Cheek è il prescelto per partire dal 1' in coppia con Christopher Nkunku. Si tratta di una conferma per l'inglese dopo la titolarità contro il Bologna. Allegri verso la conferma di molti elementi vittoriosi a Bologna: in attacco tandem Loftus-Cheek-Nkunku, con Pulisic e Leao che potranno avere qualche minuto a gara in corso, mentre in mediana conferma per Fofana. Ancora out Saelemaekers.