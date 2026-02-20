Rinnovo McKennie la posizione di Spalletti sul prolungamento del contratto del centrocampista Cosa filtra

Per un disaccordo tra i vertici e Spalletti, il tecnico toscano ha già espresso chiaramente la sua opinione sul rinnovo di McKennie. La Juventus sta valutando se offrire al centrocampista statunitense un nuovo contratto, ma ancora non ci sono decisioni definitive. Spalletti preferirebbe concentrarsi sui prossimi incontri e non si è sbilanciato sui tempi, lasciando aperta ogni possibilità. La società intanto monitora la situazione e aspetta sviluppi prima di muoversi. La questione resta calda in casa bianconera.

Rinnovo McKennie, la posizione del tecnico toscano sul prolungamento del texano è fin troppo chiara. Ecco che cosa filtra dalla Continassa. La Juve lavora incessantemente per programmare il futuro e blindare la propria guida tecnica in vista della prossima annata. Le prestazioni hanno confermato l'impatto sul gruppo, spingendo la dirigenza ad accelerare le pratiche per prolungare l'accordo. Secondo l'analisi pubblicata da Tuttosport, Luciano Spalletti ha le idee chiare sul progetto. Il mister, pur ribadendo la felicità nell'ambiente, per rinnovare ha diverse richieste da presentare ai vertici societari, finalizzate a mantenere altissima la competitività della rosa in campo europeo.