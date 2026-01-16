Rinnovo Bisseck vertice per blindare il difensore! Chivu in pressing E spunta il retroscena estivo

In vista del rinnovo di Bisseck, si è svolto un incontro tra il club e l'agente del difensore per definire i dettagli contrattuali. La volontà è consolidare uno dei punti fermi della difesa di Chivu, che continua a puntare sulla stabilità della rosa. La trattativa rappresenta un passo importante per il futuro del giocatore e della squadra, con attenzione alle strategie di rafforzamento e continuità.

Inter News 24 Rinnovo Bisseck, vertice con l'agente del difensore per blindare uno dei pilastri della squadra di Chivu. Importante retroscena estivo. L' Inter mette in chiaro le proprie intenzioni: Yann Bisseck non si tocca. Mercoledì scorso, nella sede di Viale della Liberazione, è andato in scena un vertice tra il direttore sportivo Piero Ausilio e Yusuf Kandemir, agente del difensore tedesco. Sul tavolo, secondo quanto riportato da Tuttosport, non c'è solo un semplice rinnovo, ma la volontà di consolidare il ruolo di Bisseck come pilastro della difesa del futuro di Cristian Chivu. Rinnovo Bisseck, strategia e cifre del rinnovo.

