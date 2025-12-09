Consiglio Ue | svolta sui migranti Paesi sicuri rimpatri rapidi e nuovi hub all’estero

Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova strategia sulla gestione dei migranti, con focus su Paesi considerati sicuri, rimpatri rapidi e la creazione di nuovi hub all’estero. Il ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha commentato positivamente questa svolta, evidenziando come rappresenti una richiesta avanzata dal governo italiano.

«La svolta che il governo italiano ha chiesto in materia di migrazione c’è stata». Con queste parole, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato il cambio di rotta di Bruxelles. Il Consiglio Affari interni dell’Ue ha trovato una posizione comune sui regolamenti che promettono una stretta sull’immigrazione irregolare, accelerando e semplificando le procedure per i rimpatri. Le novità includono la lista Ue dei Paesi di origine definiti sicuri, la modifica sul concetto di Paesi terzi sicuri e il via libera per realizzare i cosiddetti “return hub” all’estero. Tra le misure si prevede anche il divieto di ingresso per i migranti considerati un rischio per la sicurezza. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Consiglio Ue: svolta sui migranti. Paesi sicuri, rimpatri rapidi e nuovi hub all’estero

